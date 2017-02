Erkrather Narren feiern ihren Klüngelball

Als erste Würdenträger nach 50 Jahren repräsentieren Heide I. und Franz I. den Erkrather Karneval in der gesamten Region.

Erkrath. Mit der DEG-Iceflash Tanzgarde zog das Erkrather Prinzenpaar Franz I. und Heide I. in die Erkrather Stadthalle ein, um zusammen mit den Letzten Hängern den karnevalistischen Höhepunkt des Erkrather Karnevals zu feiern.

Die sympathischen „Iceflasherinnen“ gehören schon seit fünf Jahren zum Erkrather Karneval. Wie in jedem Jahr organisierte die Erkrather Karnevalsgesellschaft „Die Letzten Hänger 1963“ den Klüngelball am Karnevalssamstag. In diesem Jahr aber stand das Ereignis eindeutig unter dem Stern des ersten Erkrather Prinzenpaares seit 50 Jahren. Hänger-Präsidentin Gabi Bunk hat es geschafft, ein Prinzenpaar zu finden, das nicht nur den Erkrather Karneval sympathisch und fröhlich feierte, sondern auch die Stadt Erkrath vor Ort und „im Ausland“ aufs Trefflichste repräsentierte.

Im vorigen Jahr stand die Klüngel-Idee, das erste Prinzenpaar seit 50 Jahren zu inthronisieren. Bürgermeister Christoph Schultz gab sein Einverständnis. Zum Klüngelball erschien er in Begleitung seiner Frau als Robin Hood mit Dame. Auf der Bühne wurde er geehrt und seine Dame mit dem besonderen Silber-Bild beschenkt, das vom Prinzenpaar in dieser Session 24 Mal an Vereine und Personen überreicht wurde.

Die Prinzessin tanze sich in die Herzen der Erkrather

Eine weitere Idee des Prinzenpaares: Sie hatten Freundschaft geschlossen mit dem Kinderprinzenpaar Jonas und Johannes und luden sie kurzerhand zum Klüngelball ein. Jonas, der kleine Prinz mit verblüffend stilsicherer Rhetorik, bedankte sich für die kurzfristige Einladung. Beide Prinzenpaare waren überzeugende Tollitäten. Heide I. bescheinigte ihrem Prinzessinendasein „grandiose Eindrücke“. So viel Zuspruch hätten „sie sich nicht träumen lassen“. Sie hoffen sehr, dass Erkrath für die Session 2017/18 wieder ein Prinzenpaar findet.

Gabi Bunk hatte zunächst einmal den Auftrag, das lebendige Abendprogramm in den Griff zu bekommen. Hervorragend klappte alles. Pünktlich erschien das benachbarte Unterbacher Prinzenpaar mit Gefolge. Die temperamentvolle Prinzessin tanzte sich in die Herzen der Erkrather. Von den Pillhöhnern über Tom den Bauchredner mit seinem Vogel Rocki bis zu den Rhingschiffern wurden die Besucher unterhalten.

Anzeige