Mitglieder bestätigen auf der Jahresversammlung ihren kompletten Vorstand im Amt. Die Planungen für 2018 sind weitgehend abgeschlossen.

Erkrath. Die Mitglieder wünschten sich bei der Jahresversammlung eine zweite Amtsperiode ihrer Häuptlinge. Vorsitzender war und bliebt daher Friedel Michel, Stellvertreter Wolfgang Kockel, Schriftführerin Christa Riddering, Stellvertreterin Cornelia Thomas, Kassiererin Christemarie Karch-Peter, Stellvertreter Friedrich Klopotek. Hella Kluge wurde als Notenwartin in den erweiterten Vorstand gewählt, Hannelore Roj ist ihre Vertreterin.

Friedel Michel zog eine positive Bilanz des vergangenen Jahres, in dem der Chor auf 60 Mitglieder angewachsen ist. Auf kontinuierliche Probenarbeit folgten zwei gut besuchte Konzerte – zunächst das Romantikkonzert im Mai, gefolgt von dem schon traditionellen Konzert am zweiten Advent in der Neanderkirche. Der musikalische Höhepunkt war für die Sängerinnen und Sänger das Leistungschorsingen des Chorverbands NRW im Oktober in Bad Berleburg. Die erfolgreiche Teilnahme wurde durch eine Urkunde bestätigt, die nun im Probenlokal hängt.

Brunnenfest und Adventskonzert sind bereits fest eingeplant

Für 2018 steht die Planung auch schon. Zunächst wird der Chor den befreundeten Männerchor aus der englischen Partnergemeinde West Lancashire treffen. In Effeld im Kreis Heinsberg wird es ein gemeinsames Konzert in der dortigen Kirche geben. Zuvor gestaltet der Madrigalchor die Vorabendmesse musikalisch. Ein kleines touristisches Programm rundet diesen Samstag im Mai ab. Natürlich wird wieder das traditionelle Adventskonzert stattfinden, und auch das Brunnenfest wird schon geplant – am 9. Juni wird auf dem Schulhof der Alten Schule Millrath heitere Chormusik erklingen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Das größte Projekt aber wird die Konzertreise in die englische Partnergemeinde West Lancashire. Über 50 Sängerinnen und Sänger brechen im Oktober mit Reisebus und Nachtfähre Richtung Großbritannien auf. Neben zwei gemeinsamen Konzerten mit dem Aughton Male Voice Choir gibt es ein umfangreiches Besichtigungsprogramm.

Zu den chorinternen Aktivitäten des Jahres zählen ein Probenwochenende im Sauerland, Gänseessen im November und der Jahresausklang bei Glühwein und Würstchen. Red