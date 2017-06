Musikalisch und kulinarisch stimmt ein Familienfest die Tour-de-France-Gäste am Sonntag, 2. Juli, auf das Sportevent ein.

Erkrath. Es wird auf jeden Fall ein kurzes Vergnügen, wenn das immer noch wichtigste Etappenradrennen der Welt am Sonntag, 2. Juli, das Neandertal und damit auch Erkrath streift: Vom Startpunkt Düsseldorf aus geht es über insgesamt vier Erkrather Stadtkilometer an Haus Morp und der Stadthalle vorbei weiter in Richtung Mettmann – mit vermutlich 45 Stundenkilometern.

Aber um diese knapp bemessenen Zeitspanne herum will Erkrath von 10 bis 16 Uhr mit einem französischen Frühschoppen ein Familienfest vor der Stadthalle feiern, wo die Profiradler um 12.48 Uhr zur Durchfahrt erwartet werden. Da um 12.30 Uhr offiziell in Düsseldorf gestartet wird und Erkrath eine der ersten Stationen ist, wird noch mit einem recht dichten Fahrerfeld gerechnet. Die Festdetails im Überblick:

Für das Frühstück mit Kaffee, Baguette, Croissants und Brioche sorgt die Bäckerei Terbuyken, am Grill will Metzger Dirk Hanten wirbeln, der nicht nur Bratwurst, sondern auch Entrecôte auf den Rost legen wird. Was auch nicht fehlen darf: Käse in diversen Geschmacks- und Duftnoten, Crêpes und Eis. Kann im Anschluss alles auf der Hüpfburg wegtrainiert werden, wenn die Kinder mal Pause machen.

Altbier besorgt Händler Torsten Moosig, ein trinkbares französisches Bier hat er nach eignen Angaben noch nicht gefunden, will aber weiter intensiv recherchieren. Darüber hinaus werden Wein, Sekt, Champagner und natürlich Wasser und Säfte angeboten.

Die Tour-Etappe wird live via Großfernseher übertragen

Musik machen die Jacky-Müller-Jazzband und „Kärnseife“, deren Keyboarder sich gelegentlich das Akkordeon umhängen wird. Außerdem probt die Band, die auch schon einmal im Kurhaus auftrat, derzeit den ja nicht gerade anspruchslosen Song „Bicycle Race “ von „Queen“, der in Kärnseifen- Fassung in Erkrath Premiere haben wird. Er endet übrigens mit Fahrradgeklingel – einstimmen sicherlich erwünscht. Zwischen der Musik bittet Moderator Tobi Wienke Menschen zum Gespräch, unter anderem Fahrradhändler Marc Michalsky, der selbst einmal Bahnradprofi war. Dazu wird die Tour-Etappe live via Großfernseher übertragen.

Wegen diverser Straßensperrungen und mangels Parkplätzen am besten zu Fuß, per Fahrrad oder Bus.

Die Stadt kündigt eine deutlich erhöhte Polizeipräsenz an

Für 10.50 Uhr wird die offizielle Werbekarawane erwartet, die sich wie ein Rosenmontagszug aufputzt und kleine Geschenke verteilt. Die Stadt als Veranstalter kündigt eine „deutlich erhöhte Polizeipräsenz bei der gesamten Veranstaltung“ als noch beim „Race am Rhein“ an.

Ab Samstag, 1. Juli, 18 Uhr, gelten Halteverbote an der Strecke, die zehn Tage vorher mit Schildern angekündigt werden. Die Strecke ist dann am 2. Juli von 9 bis 14 Uhr ausnahmslos gesperrt. Anwohner werden vorab schriftlich informiert, sie können während der Sperrung auf dem Gerberplatz parken.

Das THW ist vor Ort und es gibt zusätzlich 36 freiwillige Helfer, die aber noch Unterstützung brauchen. Wer mitmachen und dafür ein Dankeschön-Präsent im Wert von 30 Euro bekommen will (und mindestens 18 ist), meldet sich im Sportamt unter der Telefonnummer 0211/24074004.

Anzeige