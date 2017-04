Erkrath: 15-Jährige mit Säure überschüttet

Die beiden Täter näherten sich von hinten und flüchteten zu Fuß

Erkrath - Zwei unbekannte junge Männer haben am Samstagabend gegen halb neun einer 15-jährigen Erkratherin eine bislang unbekannte Flüssigkeit über die Brust geschüttet. Die Jugendliche erlitt hierdurch leichte Verletzungen in Form von Hautrötungen. Der Vorfall ereignete sich auf einem Fußweg an der Eduard-Daelen-Straße in Erkrath-Hochdahl.

Die beiden Unbekannten näherten sich der 15-Jährigen von hinten und schütteten ihr die Flüssigkeit über das Dekollete. Anschließend entfernten sie sich zu Fuß in Richtung Schimmelbuschstraße. Die Täter werden als schlank, jung und mit leichtem Akzent beschrieben. SIe trugen dunkle Kapuzenpullover, wobei sie die Kapuzen ins Gesicht gezogen hatten. Die junge Erkratherin wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.

Hinweise darauf, dass es sich um Säure oder eine ähnlich aggressive Substanz gehandelt haben könnte, bestätigten sich bislang nicht. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104/ 9480-6450, jederzeit entgegen.

