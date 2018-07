Eine Schnupperstunde auf dem Unterbacher See macht Lust auf weitere große Törns.

Erkrath. Heute weht der Wind besonders kräftig. Er rüttelt und pfeift und pustet, als ich am Heck des kleinen Segelbootes sitze und mein allererstes Segelmanöver ankündige: „Alles klar zur Wende“, rufe ich und ziehe das Ruder zu mir, so dass sich das Boot in den Wind dreht. Eigentlich sollte die kleine Jolle auf diese Weise wenden und die Fahrtrichtung wechseln, aber jetzt bremst sie, dümpelt dann in den Wellen, bis ich zur Sicherheit lieber das Segel loslasse. So war das nicht geplant. Lukas Olf, mein heutiger Segellehrer, reagiert entspannt. Wir nehmen noch einmal Fahrt auf und ich versuche die Wende ein zweites Mal – diesmal läuft alles nach Plan.

Auf dem Wasser spricht man eine andere Sprache

Ich bin noch nie gesegelt, Steuerbord und Backbord kenne ich nur aus den Piratenbüchern meiner Kindheit. Einen Reiz haben das Segeln und die damit verbundene Freiheit aber schon immer für mich gehabt. Deshalb habe ich mich zu einer Probestunde der Segelschule am Unterbacher See angemeldet. Mein Lehrer ist 20 Jahre alt, er segelt schon seit langer Zeit auf dem Unterbacher See. „In der fünften Klasse haben wir mit der Schule gemeinsam einen Optimistenkurs gemacht“, sagt Lukas. Seitdem sei er ein begeisterter Segler.

„Unter Seglern sagen wir du“, ist das Erste, was ich heute von ihm lerne. Dann steigen wir auf das Boot und setzen Segel. Auf dem Wasser spricht man eine eigene Sprache. Jedes Seil, jeder Knoten, jedes Bootsteil hat seinen eigenen Namen. Die Richtung, aus der der Wind kommt, nennt Lukas „Luv“, die windabgewandte Bootsseite heißt „Lee“.

Kaum ist das Segel gesetzt, greift der Wind und drückt uns auf den offenen See. „Die Böen haben heute bis zu sechs Windstärken“, schätzt mein Lehrer. „Das ist ein tolles Wetter zum Segeln.“ Er fährt im sogenannten Halbwindkurs, der Wind trifft im rechten Winkel auf unsere Jolle. Bei mir stellt sich ein Gefühl von Urlaub ein. Auf dem See ist es ruhig, nur im Hafen hört man die Seile an den Metallmasten der Boote klimpern.

Irgendwann, viel schneller als erwartet, fragt mich Lukas, ob ich die Steuerung übernehmen will. Ich nehme die Schot, also die Leine des Segels, und das Ruder, dann fahre ich los. Die größte Herausforderung ist, alle meine Handgriffe auf den Wind auszurichten, obwohl ich diesen nicht wahrnehmen kann. Nur ein kleines Gerät an der Mastspitze zeigt mir die Windrichtung an.