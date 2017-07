Mit einem Fest im Garten feierten die Sängerinnen den 75. Geburtstag ihres Frauenchors.

Erkrath. Vor 75 Jahren wurde der Frauenchor Hochdahl gegründet, also mitten im Krieg im Spätherbst 1942 – und zwar von 15 Hochdahler Frauen. Das sagt die Chronik. Und deshalb wurde jetzt der denkwürdige Tag gebührend gefeiert. Und zwar so, wie es die Hochdahler Sängerinnen gewohnt sind: zünftig, einfallsreich, herzlich. Ganz viel Musik gehörte auch dazu. Im Haus der Sangesschwester Gabi Koslowski waren die Sängerinnen zusammengekommen, um zu feiern und zu singen. 56 Sängerinnen kamen, dazu Gäste und passive Chorvereinsmitglieder.

Bis spät nach Mitternacht wurde ausgelassen gefeiert

Eine instrumentale Begleitung gehörte zum Fest. Das Akkordeon spielte Angelika Schulz. Ihre Gitarren hatten Kirsten Stein und Anette Baron mitgebracht. Gefeiert wurde bis spät nach Mitternacht. Was das Sängerinnen-Leben der Hochdahler Frauen ausmacht, haben sie auf Kaffeebechern niedergeschrieben, die jedes Mitglied zur Jubiläumsfeier geschenkt bekam. „Ich brauche keinen Therapeuten, ich singe im Chor“, steht da drauf. Und dann noch „Sopran, weil Superheldin kein anerkannter Beruf ist“. Aber auch die Altistinnen erhielten ihren eigenen Motivations-Tassen-Spruch: „Lieber alt singen als alt aussehen“. Derart beflügelt werden die Sängerinnen sicherlich ihr Jubiläumskonzert im November in der Erkrather Stadthalle meistern können. Das Konzert findet traditionell zusammen mit dem Hochdahler Männerchor statt, und zwar zum 50. Mal, wie Chormitglied Claudia Nöcker herausgefunden hat. Also ein Doppeljubiläum sozusagen.

Frauenchor-Vorsitzende Gudrun Windmann hat in diesem Jahr entschieden, sich bei der nächsten Vorstandswahl im Februar 2018 nicht mehr als Vorsitzende zur Verfügung zu stellen. Viel haben die Sängerinnen im Frauenchor Hochdahl ihrer langjährigen Vorsitzenden zu verdanken. „Sie wird auch in Zukunft eine wichtige Person in unserem Chor bleiben“, sagt Claudia Nöcker.

Und Gudrun Windmann sagt: „Auch in Zukunft werde ich selbstverständlich im Chor singen“. Viel Verständnis für den Entschluss haben die aktiven Damen. Schließlich ist ein Chor-Vorsitz mit viel Organisationsarbeit und großer Verantwortung verbunden. Beim letzten Moselausflug in diesem Jahr wurde Gudrun Windmann dann auch ein vorgezogenes Dankeschön ausgesprochen. Tradition wird seit jeher gepflegt bei den Hochdahler Sängern.

Es waren auch ein paar Sänger des Männerchors erschienen, aber nur um beim Organisieren zu helfen, zu servieren und zu grillen.

