Erkrath. In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte es in Erkrath drei Mal. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden.

Gegen 23.45 Uhr kam es zu einem Brand an einem Stromkasten an der Bahnstraße. Aufmerksame Zeugen konnten zwei verdächtige Personen beobachten. Die von der Polizei allerdings zuerst nicht gefunden wurden. Im weiteren Verlauf der Nacht kam es gegen 0.40 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne an der städtischen Realschule und gegen 2.05 Uhr brannten Müllreste vor einem Haus an der Neanderstraße 56.

Während des letzten Einsatzes konnten die beiden von den zuvor genannten Zeugen beobachteten Personen angetroffen werden. Die Jugendlichen wurden mit zur Polizeiwache Mettmann genommen. An dem Stromkasten entstand ein geringer Sachschaden. Bei den beiden anderen Bränden wurde ein Müllcontainer vollständig zerstört, ein anderer leicht beschädigt. Die beiden verdächtigen Personen wurden im Laufe des Tages erst einmal wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat in Mettmann übernommen.

