Diebe stehlen zwei SUVs in Erkrath

Ein schwarzer Porsche hat einen Zeitwert von 65 000 Euro.

Erkrath. In der Nacht vom Dienstagabend, 21.30 Uhr, bis zum Mittwochmittag, 11.30 Uhr, verschwand vom Fahrbahnrand der Kiefernstraße in Hochdahl ein dort verschlossen geparkter PKW Porsche Cayenne GTS. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem schwarzen Cayenne mit dem amtlichen Kennzeichen D-CM41. Der gestohlene Luxuswagen besitzt einige spezielle Sonderausstattungen. So ist der Wagen im Innenraum komplett in Carbon-Optik ausgestattet. Die Tacho- und Cockpitinstrumente sind entgegen der Serienausstattung in Weiß ausgeführt. Gleiches gilt für sondergefertigte weiße Leisten in den Türeinstiegen, welche LED-beleuchtet sind und je nach Tür die Namen der dortigen Benutzer tragen. Die schwarzen Ledersitze sind mit roten Ziernähten versehen und die Sicherheitsgurte sind in roter Farbe ausgeführt. Der Zeitwert des rund vier Jahre alten Fahrzeugs, das zur Tatzeit eine Laufleistung von cirka 60 000 Kilometern auf dem Tachometer hatte, wird mit 65 000 Euro beziffert. Da sich im Fahrzeug zur Tatzeit neben einem Kindersitz auch einige Sport- und Freizeitartikel sowie weitere persönliche Gegenstände des geschädigten Fahrzeughalters befanden, erhöht sich die Schadenssumme zusätzlich um mehrere hundert Euro.

In der Nacht vom Mittwochabend, 21. Uhr, bis zum Donnerstagmorgen, 7.40 Uhr, verschwand von einer Parkfläche am Karl-Klockenhoff-Weg in Hochdahl ein verschlossen geparkter Geländewagen Lexus RX 400h. Der aktuelle Zeitwert des etwas über acht Jahre alten 3,3-Liter V6 Hybrid wird von den Geschädigten mit 25 000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter Telefonnummer 02104/94806450 entgegen. Red

