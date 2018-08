Zwei angehende Beamtinnen erhalten ihre Ernennungsurkunde. Eine Auszubildende absolviert ihren Dienst in der Stadtbücherei.

Erkrath. Die Stadtverwaltung Erkrath freut sich jetzt über neue Auszubildende. Als Stadtsekretäranwärterinnen haben Sarah Korsus und Daniela Hinterholzer ihre Ausbildung Anfang August begonnen. Zum Start begrüßte Bürgermeister Christoph Schultz die angehenden Beamtinnen im Rathaus und überreichte ihnen ihre Ernennungsurkunde. Während ihrer zweijährigen Ausbildungszeit werden die beiden jungen Verwaltungsmitarbeiterinnen verschiedene Fachbereiche kennenlernen und dabei auf die vielfältigen Aufgaben in der öffentlichen Verwaltung vorbereitet.

Mitarbeiterinnen lernen verschiedene Bereiche kennen

Eingesetzt werden sie unter anderem in den Bereichen Finanzwesen, Sicherheit und Ordnung, Recht des öffentlichen Dienstes sowie im Sozialwesen einschließlich Jugendhilfe. Seit dem 1. August absolviert außerdem Stefanie Schmitz in der Stadtbücherei Erkrath eine Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek. Während ihrer dreijährigen Lehrzeit wird die Nachwuchskraft sowohl die vielfältigen Aufgaben in der Stadtbücherei am Kaiserhof als auch im Bürgerhaus Hochdahl kennenlernen. Dazu zählen neben der täglichen Bestandspflege die Heranführung an den Geschäftsgang, die Einarbeitung der Medien sowie die Unterstützung in der Veranstaltungsarbeit.

Insgesamt stellt die Stadt in diesem Jahr elf Nachwuchskräfte ein

„Ich freue mich sehr auf diese Ausbildung, da Bücher zu meinem Leben unbedingt dazugehören“, sagt Stefanie Schmitz auf die Frage, warum sie sich gerade für diesen Beruf entschieden hat. Insgesamt stellt die Stadt Erkrath in diesem Jahr elf neue Azubis ein. Weitere Ausbildungsplätze stellt sie regelmäßig auch in den Bereichen Erziehung und Feuerschutz/Rettungsdienst an. Aktuell sind jedoch keine Lehrstellen mehr frei. Allerdings können Jugendliche in die Arbeit bei der Stadtverwaltung auch über Praktika hineinschnuppern. Alle Auszubildenden der Stadt sollen sich Anfang September kennenlernen.