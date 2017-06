Alles ist bereit für den Höhepunkt des Schützenjahres: Das Schützenfest. Von Mittwoch bis Sonntag wird gefeiert.

Erkrath. Keine Frage, Erkraths Sebastianer haben zum Schützen- und Volksfest vom 14. bis 18. Juni wieder ein pralles Programmpaket geschnürt. Mit der Eröffnung der Kirmes am Mittwoch um 16.30 am Gerberplatz geht es auch schon recht temperamentvoll los – und als Höhepunkt des ersten Festtages finden um 18 Uhr das Ausschießen der Vereins- und Jungschützenvögel sowie um 19.30 Uhr der Bayrische Abend mit den „Goldenen Buam“ im Festzelt statt.

Besonders ans Herz legen möchte die Bruderschaft den Festbesuchern das Festhochamt am Donnerstag ab 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer. Nach dem Gottesdienst wird die Gemeinde dann in einer Prozession durch die Straßen ziehen und ihren Glauben friedlich mit Gesängen und Gebeten bezeugen. Es handelt sich dabei um eine kirchliche Veranstaltung, die von der Sankt-Sebastianus-Bruderschaft als 533 Jahre alter kirchlicher Verein begleitet wird.

Das Königsschießen beginnt am Freitag um 14.30 Uhr

Für 12.30 Uhr ist dann am Donnerstag ein großes Platzkonzert mit gemütlichem Beisammensein im Festzelt auf dem Gerberplatz geplant, es musiziert der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert. Ab 14 Uhr werden die Vögel der zweiten und dritten Kompanie und es Reitercorps ausgeschossen, ab 15 Uhr legen die Ehrengäste auf dem Hochstand der Bruderschaft an. Dann haben die Gewehre Pause und es geht auf zur Rocknacht mit der Live-Party-Band Jokebox ab 19.30 Uhr im Festzelt, mit und für die Unterstützung der Schützenjugend. Und damit die Erkrather noch mehr Spaß mit den Bands haben, können dieses Jahr zum ersten mal alle Veranstaltungen, also auch die Rocknacht am Donnerstagabend Abend, bei freiem Eintritt besucht werden.

Am Freitag versammeln sich Schützen und Gäste ab 10.15 Uhr zum Frühschoppen mit Blasmusik im Festzelt, um 11 Uhr öffnet dann auch die Kirmes und von 11.15 bis 12.30 Uhr gibt es ein Kirmesfest für Kinder von sechs bis 14 Jahren. Pünktlich um 14.30 Uhr soll das Königs- und Prinzenschießen auf dem Festplatz beginnen, musikalisch begleitet von der Blaskapelle Garath. Gegen 16.30 Uhr soll der neue König feststehen, der ab 18 Uhr mit Zapfenstreich und Festzug proklamiert und ab 20 Uhr beim Schützenball mit der Bendels-Band gefeiert wird. Am Samstag geht es erst ab 13.30 Uhr los, dann wird der Prinz der Großen Erkrather KG ermittelt. Ab 20 Uhr wird wieder gefeiert, diesmal beim Krönungsball im Festzelt mit Live-Band und großer Tombola. Den neuen Majestäten und ihren Gästen spielen dann am Sonntag ab 12.30 Uhr Vertreter der Jugendmusikschule Erkrath auf. Ab 13 Uhr werden die Vögel der ersten und vierten Kompanie und der Pokal für alle Frauen des Regiments ausgeschossen. Wer es besinnlicher mag, schaut sich zwischen 13 und 16 Uhr die Bilderausstellung „Historisches aus Erkrath“ von Joachim Noack an. Die Kirmesbetrieb läuft am Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr rund. hup

www.bruderschaft-erkrath.de

