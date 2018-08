Auch ohne Ornat und Büttenreden kann die „Große Erkrather“ feiern. Der Erlös der Veranstaltung wird gespendet.

Erkrath. Wer sich, wie Präsident Udo Wolffram und seine Truppe, mit ausgelassenen Partys auskennt, stemmt auch ein Fest im Spätsommer, ganz ohne Jecken-Ornat und Büttenreden. Das Sommerfest ist eine Benefiz-Veranstaltung: Nachdem es 2017 ins Leben gerufen wurde, um den Erweiterungsbau des Franziskus-Hospizes in Hochdahl-Trills zu finanzieren, gingen die Erlöse in diesem Jahr an den Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie an die Kindertanzgarde „Hoppedötze“. Schirmherrin Sabine Lahnstein versteigerte einen Regenschirm mit den Unterschriften aller Künstler für den guten Zweck.

Das DRK bedankte sich, indem es die für Familien natürlich äußerst wichtige Hüpfburg organisierte. Auch die modische Slush-Eis-Maschine war wieder dabei und lockte mit Erfrischungen in Waldmeister- oder Kirschgeschmack, für Erwachsene wahlweise auch mit Rum oder Wodka.

Überhaupt mutete die Feier an wie ein Déjà-vu. Sogar das Bühnenprogramm ähnelte sehr dem aus dem letzten Jahr, mit Auftritten von Mrs. Sporty (Frauen-Fitness-Gruppe), Friedenssänger Wolfgang Hildebrandt und der Stimmungsband „De Rhingschiffer“. Ob es überhaupt ein Bühnenprogramm geben würde, stand bis zuletzt auf der Kippe.

Der langjährige Partner für Bühnen- und Musiktechnik war kurzfristig abgesprungen und ließ die Veranstalter ratlos zurück. Erst am Donnerstag fand man einen alternativen Anbieter, und die Techniker arbeiteten bis 4 Uhr am Samstagmorgen, um das Sommerfest in seiner vollen Pracht noch zu ermöglichen.

Die Hoppedötze tanzten zur Musik aus „Fluch der Karibik“

Ein Hauch von Karneval wehte dann aber doch über den Bavierplatz, als die Hoppedötze mit einer sechsminütigen Performance in Piraten-Kostümen begeisterten. Es wurden kleine Plastik-Säbel geschwungen und dazu liefen die Titelmusik aus dem Film „Fluch der Karibik“ und das traditionelle Seemannslied „Drunken Sailor“.

Trainerin Janine Steffens hatte eine Choreographie entwickelt, bei der im Verlaufe auch die Kleinsten auf die Bühne kamen und an der Hand der größeren Mädchen mittanzten. Mit dabei auch Lena Kohlhaas, die in der vergangenen Session Kinderprinzessin war und dem Verein als Adjutantin des neuen Prinzenpaares erhalten bleibt. Dieses ist erst kürzlich auserkoren worden und soll am 24. November ins Amt gehoben werden.

Maximilian Bednarski (10) und Maren Hildebrandt (12) hatten sich bereiterklärt und stellten sich beim Sommerfest ihrem zukünftigen Volk vor. Maren wohnt in Unterfeldhaus, besucht die Gesamtschule in Hilden und gibt Turnen und Rhönrad als ihre Hobbys an. Maximilian schwimmt gerne und fährt Seifenkisten-Rennen, bei denen er in diesem Jahr schon einen ersten Platz belegt hat. „Wir haben mit den beiden schon viel Spaß gehabt. Ihr könnt euch auf die Session freuen“, stellte Udo Wolffram dem interessierten Publikum in Aussicht.

Sessions-Höhepunkt im Programm der Großen Erkrather KG wird der „Bunte Abend“ am 16. Februar 2019 in der Stadthalle an der Neanderstraße sein.

Eintrittskarten zu je 19 Euro gab es bereits beim Sommerfest und gibt es noch unter Telefon 0211/241583, bei Lotto Richter auf der Bahnstraße oder per E-Mail.

info@grosse-erkrather-kg.de