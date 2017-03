Dave Davis tritt in Erkrath vor einem halb leeren Haus auf

Der Comedian band das Publikum geschickt in die Show mit ein.

Erkrath. Worum ging es in dem Programm? Das deutsche Volk ist verängstigt und Dave Davis ist sich sicher: Schriebe er ein Buch mit dem Titel „Lebe dich nicht – Sorge!“ – es wäre der Jahres-Bestseller. Ja, so manches scheint ungewiss in diesem Land. Wie war der Kabarettist?

Das Publikum wurde von Dave Davis, dem Gewinner vieler Preise, spielerisch in das Programm mit eingebunden. Wer Dave Davis schon aus dem Fernsehen kannte, wurde an diesem Abend wirklich überrascht. Auf der Bühne brillierte er nicht nur mit seinen Dialekten wie Kölsch, Sächsisch, Fränkisch, sondern auch mit seiner facettenreichen Stimmlage. Das Publikum war begeistert von seinem variantenreichen Wortwitz.

Bürger stehen dem Programm offenbar reserviert gegenüber

Wie war die Aufführung besucht? Die leider nur halb gefüllte Stadthalle zeigte aufs Neue, dass die Erkrather Zuschauer dem angebotenen Kabarettprogramm etwa reserviert gegenüberstehen, obwohl das Kulturamt immer durchaus renommierte Kabarettisten in der Erkrather Stadthalle aufbietet.

Sind alle Zuschauer nach der Pause wieder gekommen? Der sehr unterhaltsame und kurzweilige erste Teil der Veranstaltung machte das Publikum offenbar neugierig auf den zweiten Teil, der nahtlos an das Programm anknüpfte. Das Publikum war so begeistert, dass Komiker Dave Davis sogar zu zwei Zugaben gerufen wurde.

Was wird als nächstes Stück angeboten? Am Mittwoch, 15. März, bietet das Erkrather Kulturamt das Theaterstück „Das Lächeln der Frauen“ an. Der Fachbereich Kultur der Stadt verschickt die Karten auch kostenfrei nach Hause. Informationen unter der Telefonnummer 0211/24074009.

