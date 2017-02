Erkrath. Am Donnerstagabend kam es erneut zu einem Containerbrand in Hochdahl. Feuerwehr und Polizei wurden von Anwohnern zur Sandheider Straße gerufen. Dort brannte in einem gemauerten Containerunterstand in Höhe Hausnummern 107-109 ein Altpapiercontainer.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den brennenden Container erfolgreich löschen und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers auf andere Container verhindern. Dennoch entstand an dem schwarzen Container ein Sachschaden von mindestens 250 Euro.

Auch in diesem Fall gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Damit gehört auch dieser Vorfall zu einer Serie von Containerbränden in Hochdahl. Weder beim aktuellen Brand, noch zu den Vorherigen liegen der Polizei bisher konkrete Täterhinweise vor.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02104 / 9480-6450 jederzeit entgegen.

