Christdemokraten kippen Ratsbeschluss

CDU und FDP streben für die Schmiedestraße einen Investorenwettbewerb an.

Erkrath. Die CDU-Fraktion hat Einspruch eingelegt gegen einen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses. Mit den Stimmen von Grünen, SPD und BmU hatte der am 25. Januar grünes Licht gegeben für den von Bürgern entwickelten Plan, die alte Schule Schmiedestraße in Millrath nicht abzureißen, sondern für moderne, barrierefreie und kostengünstige Seniorenwohnungen umzubauen. Hinter den Plänen steht die Gruppe „Dependance“ um den Erkrather Architekten Wolfgang Theiwes, der mit dem Beschluss ein Vorkausfrecht auf einen Teil des Geländes eingeräumt werden sollte.

CDU und FDP halten das Projekt zwar für „interessant“, streben aber eine Überplanung des gesamten Geländes Schmiedestraße durch einen Investorenwettbewerb an und wollen vorab keine Ausnahmen für einzelne Baugruppen schaffen. „Eine so wichtige Entscheidung über eines der letzten Gebiete für Wohnungsbau in Hochdahl sollte nicht abschließend der Hauptausschuss treffen“, sagt die CDU, und beruft sich auf die Geschäftsordnung des Rates, die vorsieht, dass nach Einspruch von mindestens einem Fünftel der Ausschussmitglieder der Stadtrat entscheiden muss. „Wir haben kein Verständnis dafür, dass SPD und BmU das Schulgrundstück im Hauruckverfahren an den Verein verkaufen wollen, bevor der beschlossene Investorenwettbewerb abgeschlossen ist. Hier sollen wenige vermögende Bürger bevorzugt werden, die angeblich ihre Eigenheime verkaufen wollen, um in eine altersgerechte Wohnform umzuziehen. Eine optimale Nutzung des Geländes für junge Familien wird hierdurch verhindert“, meint die CDU um Fraktionschef Wolfgang Jöbges. Über den Einspruch entscheidet der Rat in seiner Sitzung am 21. März. hup

