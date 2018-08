Zum ersten Mal stellte sich Christoph Schultz in einer Sprechstunde den Fragen und Anregungen von Kindern und Jugendlichen.

Erkrath. Wenn Bürgermeister Christoph Schultz glaubt, er könne Jana mit einem einfachen Versprechen wie „wir als Stadt kümmern uns darum“ abspeisen, dann hat Schultz leider die Rechnung ohne die Hartnäckigkeit der Neunjährigen gemacht. Die kleine Erkratherin, in lässiger kurzer Latzhose und mit selbstklebendem Gitzertattoo auf dem Oberarm, weiß ziemlich genau, was sie an ihrer Stadt stört und nutzt souverän die Gunst der Kindersprechstunde, um Erkraths Oberhaupt höchstpersönlich „den Marsch zu blasen“.

„Das ist nämlich so“, sagt Jana und schaut zu dem hochgewachsenen Bürgermeister hinauf, „bei uns in der Fasanenstraße rasen die Autos mit Tempo 50 bis 70, und das ist gefährlich.“ Christoph Schultz hört aufmerksam zu, will schon antworten, aber Jana ist mit den Ausführungen noch nicht fertig. „Und wir haben schon mal einen angehalten und ihm gesagt, dass er das nicht darf.“

Der Bürgermeister ist offensichtlich gespannt was nun kommt. „Und? Was hat er geantwortet?“, fragt der zweifache Familienvater. Janas Antwort verdutzt nicht nur den Bürgermeister. „Der hat gesagt, er wäre extra schnell gefahren, um zu sehen, wie schnell wir Kinder reagieren können.“ Christoph Schultz kann nur den Kopf schütteln. Aber Jana wäre nicht Jana, hätte sie sich nicht schon eine Lösung überlegt. „Man könnte da vielleicht auf die Straße so Warnschilder malen“. Die Idee findet auch das Stadtoberhaupt gut.

Eine Neunjährige trotzt dem Stadtoberhaupt Versprechen ab

„Wir werden uns darum kümmern, dass da Piktogramme hinkommen“, verspricht er, aber Jana winkt ab. „Unser Nachbar hat das aber schon öfter bei der Stadt vorgeschlagen, da ist nie was passiert.“ Christoph Schultz lacht, die Hartnäckigkeit der Grundschülerin imponiert und beeindruckt ihn. „Ich habe bislang davon nichts mitbekommen, aber ich verspreche dir, es wird etwas passieren.“

Janas älterer Bruder hat ebenfalls ein Anliegen. „Ich geh ja auf das Gymnasium Neandertal, und da gab es eine Umfrage, was wir in Erkrath vermissen, und da kam heraus, dass viele sich einen Skaterpark wünschen. Kriegen wir den denn mal?“ Eine Frage, die Schultz erfreut, denn er hat für den Elfjährigen gute Nachrichten. „Vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen, aber wir haben zwei Anlagen, eine direkt am Jugendcafé nahe der Polizei Hochdahl, und den sogenannten Rollerkäfig am Toni-Turek-Stadion. Magst Du da nicht mal vorbeischauen?“ Klilans Augen blitzen hinter seiner grasgrünen Brille. Seine Mutter Caroline Memmesheimer scheint zu ahnen, was nun folgt. „Da fahren wir jetzt direkt mal hin, ne Mama?“

Kinder wünschen sich neue Geräte auf Spielplätzen

Zwei Kinder wünschen sich eine neue Schaukel und eine Rutsche für ihren kleinen, an das Wohnhaus angrenzenden Spielplatz. „Da ist gar nix mehr“, beklagen sie traurig. „Es gibt zwar einen großen Spielplatz nahe bei uns, aber wir dürfen alleine noch nicht dorthin.“ Hier muss Schultz erst die Verantwortlichkeit prüfen. „Wir fahren da gleich mal vorbei und schauen, ob der Spielplatz städtisch ist. Falls ja, tun wir gerne etwas für euch.“

Wie bei jeder Anfrage der jungen Erkrather notiert sich Schultz Stichpunkte und Telefonnummern. „Wir wollen Euch ja mitteilen können, was aus Euren Anliegen wird.“ Viel ist es diesmal nicht, was vorgetragen wird, vielleicht, so mutmaßt Schultz, müsse sich das erst herumsprechen. „Uns liegen die Bedürfnisse der Kinder sehr am Herzen.“ Diesen Worten sollen Taten folgen: Eine nächste Sprechstunde ist für die Herbstferien geplant. Und ab 2019 wird es ein Kinderparlament geben.