Erkrath. Im neuesten Fall wurden Polizei und Feuerwehr in Erkrath wieder zum Brand eines großen Wertstoffcontainers gerufen, der in einem teilüberdachten Containerstellplatz in Höhe des Mehrfamilienhauses Gretenberger Straße Nr. 2 stand. Obwohl die Erkrather Feuerwehr auch in diesem Fall wieder sehr schnell am Einsatzort eintraf und erfolgreiche Löscharbeiten durchführte, brannte der von der Brandlegung unmittelbar betroffene 1.100-Liter-Container für Verpackungsstoffe vollständig nieder. Ein gleichartiger Rollcontainer sowie eine Abfalltonne für Biomüll, die beide am gleichen Sammelort standen, wurden vom Feuer ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Eine weitere Ausbreitung des Brandes konnte von der Feuerwehr jedoch erfolgreich verhindert werden. Insgesamt entstand auch in diesem Fall wieder ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.



Die Polizei leitete wieder intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein. Maßnahmen zur Spurensicherung wurden durchgeführt, ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zum aktuellen Brand vom Dienstagabend, wie auch Hinweise zu vorgenannten Vortaten der Serie, nehmen die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, wie auch der Polizeinotruf 110, jederzeit entgegen. Unter gleichen Erreichbarkeiten erbittet die Polizei auch zeitnahe Hinweise im Fall aktuell verdächtiger Beobachtungen im Umfeld von Containerstellplätzen in Hochdahl.

