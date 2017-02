Erkrath. Bereits zum wiederholten Mal in den vergangenen Wochen haben Unbekannte vorsätzlich Restmüll- und Wertstoffcontainer angezündet.

Auch am vergangenen Wochenende setzte sich diese unrühmliche Serie fort. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte an der Sandheider Straße, auf dem Gehweg in Höhe einer örtlichen Kindertagesstätte und der Hausnummer 90, ein großer Altpapiercontainer. Trotz schnellem Einsatz der Feuerwehr brannten der Container und sein Inhalt komplett aus.

Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Nur etwas mehr als drei Stunden später, gegen 03.30 Uhr, wurde an einer Bushaltestelle in Höhe Sandheider Straße / Gretenberger Straße ein zu dieser Zeit bereits erloschener Brand entdeckt. Hier war auf einem Kunststoffsitz der Haltestelle eine Packung türkisches Mikrowellenpopcorn zusammen mit Zeitungspapier und anderen Abfällen entzündet worden. Durch das allein erloschene Feuer wurden die Sitze der Haltestelle in Mitleidenschaft gezogen. Hierdurch entstand ein geschätzter Sachschaden von 200 Euro.

Am Sonntag gegen 19.55 Uhr brannte an der Sandheider Straße, in Höhe des Hauses Nr. 109, erneut ein Altpapiercontainer. Der große Rollcontainer aus Kunststoff wurde dabei komplett zerstört und auch ein benachbarter Container erlitt Schäden am Kunststoffdeckel. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich hier wiederum auf mehrere hundert Euro.

Nur eine Stunde später am Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei erneut zu einem Brand gerufen. Zeugen meldeten gegen 20.55 Uhr einen brennenden gelben Wertstoffcontainer, der auf einem überdachten Sammelplatz in Höhe des Mehrfamilienhauses Gretenberger Straße 8 stand. Die Erkrather Feuerwehr konnte auch diesen Brand sehr schnell löschen, eine weitere Ausbreitung des Feuers dadurch erfolgreich verhindern. Dennoch entstand auch hier wieder ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Während des vorerst letzten Löscheinsatzes an der Gretenberger Straße wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf einen jugendlichen Zuschauer aufmerksam, der in Begleitung verschiedener Personen auch schon wiederholt an anderen Brandorten der mehrtägigen Brandserie aufgefallen war. Als der 16-Jährige daraufhin von der Polizei überprüft wurde, zeigte sich der junge Hochdahler sofort äußerst aggressiv. Dabei stieß er sogar Drohungen gegen die Einsatzkräfte aus. Einem ausgesprochenen Platzverweis kamen er und seine Begleiter nach Personalienfeststellungen zunächst nur widerwillig nach. Wenige Minuten später aber zeigte sich der 16-Jährige Hochdahler erneut am unmittelbaren Brandort. Wieder bedrohte er Einsatzkräfte und fotografierte diese provokativ mit vorgehaltenem Handy.

Als er vor etwa acht inzwischen hinzugekommenen Freunden weiterhin die Polizei bedrohte und beleidigte sowie einem erneut ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er vorläufig festgenommen und an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Seine jugendlichen Begleiter folgten den auch gegen sie ausgesprochenen Platzverweisen.

Weder zu den aktuellen Bränden vom Sonntag, noch zu den bereits zuvor gemeldeten Brandlegungen, liegen der Erkrather Polizei bisher beweiskräftige Hinweise vor.

Sachdienliche Hinweise dazu, wie auch zeitnahe aktuelle Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen an Containerstellplätzen in Hochdahl, nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 / 9480-6450 und auch unter dem Notruf 110 weiterhin jederzeit entgegen.

Anzeige