Erkrath. Am Dienstagabend brannte es in einer dreigeschossigen Großgarage unterhalb eines Hochhauses in der Schliemannstraße in Hochdahl.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Bereich zwischen Schliemannstraße und Fuhlrottstraße stark verraucht. Der Rauch drang aus der Tiefgarage aus allen Zu- und Einfahrten. Nach Angaben der Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, ob sich die Rauchgase in die Treppenräume der Hochhäuser ausbreiten konnten. Trotzdem versuchten einige Bewohner noch ihre Kraftfahrzeuge aus der Garage zu retten und brachten sich in Gefahr.

Mithilfe der Polizei wurden alle Flucht- und Rettungswege der Garage nach gefährdeten Personen abgesucht. Alle Personen, welche ihre Fahrzeuge noch in Sicherheit bringen wollten, mussten durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Während der Löscharbeiten stellte sich ein PKW als Ursache für den Brand dar. Das Auto stand in einer separaten Garagenbox. Der Brand wurde mit Löschschaum schnell gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. red

