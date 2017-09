Satire, Ethik, Religion oder das liebe Geld - eine Vortragsreihe des Bildungswerks bietet vielseitige Themen an.

Erkrath. Jacques Tilly für einen Vortrag zu gewinnen, das ist nicht immer ganz einfach, aber wo ein Wille, da ein Weg: Und so hat der Düsseldorfer Mottowagenbauer Jacques Tilly nicht lange gefackelt und mal eben einen Zwischenstopp zwischen Chicago und Manchester in Hochdahl eingeplant. Sein Vortrag „Satire in Zeiten des Terrorismus und des Populismus“ (28. September) scheint aktueller denn je. Jacques Tilly sagt nicht nur „Satire darf alles“, er traut sich das auch. „Seine Mottowagen rund um Charlie Hebdo, Erdogan oder Donald Trump überschreiten für manch anderen satirische Grenzen und tragen ihm teils massive Anfeindungen und Bedrohungen ein. Mit diesem Mut, es trotzdem zu tun, beschäftigt sich Jacques Tilly unter anderem in seinem Vortrag“, erklärt Jürgen Kahl vom Bildungswerk.

Gerhard Mertens ist Mentalcaoch der Spieler von Bayer Leverkusen, eine Branche in der alles immer teurer, immer schneller wird. Und selbst die Kleinsten unterliegen dem Leistungsdruck schon im Kindergartenalter. Der Ethikprofessor hält dagegen, in seinem Vortrag über die Stressfalle (22. Februar). „Widerworte gegen die fortlaufende Beschleunigung“ lautet der Titel. „Gerhard Mertens wird an diesem Abend einige praktische Übungen mitbringen, die er auch mit den Bayer-Profis macht“, mutmaßt der katholische Pfarrer Christoph Biskupek.

Lutz Leßmann ist erfolgreicher Erkrather Unternehmer in der IT-Branche. Das aber reicht dem 1966 geborenen Diplominformatiker nicht aus, er möchte weg vom egozentrischen „Ich-Sinn“ und den Gemeinsinn stärken, der für das Lösen globaler Herausforderungen so dringend benötigt wird. „2012 hat Leßmann die Planet Value gemeinnützige GmbH gegründet“, erzählt Heinrich Schlotmann, „ ein aktives soziales Netzwerk, an dem sich viele hiesige Unternehmen beteiligen und zum Beispiel Geld für soziale Zwecke spenden oder sich gemeinnützig aktiv engagieren.“ Leßmann referiert über die Frage nach dem „Ich“ oder nach dem „Wir“ und darüber, welche Auswirkungen die jeweilige Sicht auf unsere Zukunft haben wird (23. November).

Drei weitere Referenten haben die ehrenamtlich engagierten Mithelfer des Bildungswerkes für ihre insgesamt sechs Halbjahresveranstaltungen gewinnen können: Journalistin Christiane Florin weiß viel über den machbaren Fortschritt, den sich Papst Franziskus in der katholischen Kirche leisten kann, ohne „seine Schäflein zu vergraulen“ (25. Januar). Bundesbankdirektor a.D. Hubert Kamphues berichtet über „Jesus und das liebe Geld“ (26. Oktober) und Frank Vogelsang beleuchtet das Verhältnis von Naturwissenschaft und Kirche (22. März). Veranstaltungsort ist jeweils das evangelische Gemeindehaus Sandheide um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.