Erkrath. Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf fuhr am Sonntagnachmittag ein 65-Jähriger aus Hilden mit seinem Motorrad über die A 46 in Fahrtrichtung Wuppertal. Beim Verlassen der BAB an der Anschlussstelle Erkrath überholte er einen auf dem Verzögerungsstreifen vor ihm fahrenden Pkw und benutzte hierfür die Sperrfläche. Er geriet mit seiner Yamaha in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Krad und wurde über die Leitplanke geschleudert. Der Mann verletzte sich lebensgefährlich und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Gegen 20.30 Uhr erlag der 65-Jährige seinen Verletzungen.



Die Anschlussstelle Erkrath wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung für etwa zwei Stunden gesperrt.

