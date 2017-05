Erkrath. Seinen schweren verletzungen erlgen ist am späten Dienstagabend ein 84-jähriger Fahrradfahrer aus Erkrath.

Wie die Polizei berichtet, war er am Montagvormittag an der Herderstraße gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Ein hilfsbereiter Zeuge hatte den bewusstlosen Rentner gefunden, der in Höhe der Hausnummer 15 neben seinem Fahrrad am Boden lag, und hatte sich um den Verletzten gekümmert. Mit einem Rettungswagen war der Senior anschließend in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Weil die Ursache des Sturzes nach wie vor unklar ist, bittet die Polizei noch einmal eindringlich darum, dass sich Zeugen des Vorfalls melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104/ 9480-6450, entgegen.

