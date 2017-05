Erkrath. Am Montagvormittag gegen 11:25 Uhr stürzte ein 84-jähriger Radfahrer an der Herderstraße in Erkrath und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein hilfsbereiter Zeuge fand den bewusstlosen Rentner, der in Höhe der Hausnummer 15 neben seinem Fahrrad am Boden lag und kümmerte sich vorbildlich um den Verletzten.

Mit einem Rettungswagen wurde der 84-Jährige anschließend in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Hinweise darauf, dass der Senior durch Fremdeinwirkung stürzte, gibt es derzeit nicht. Die Ursache des Sturzes ist aber noch unklar. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Erkrath, Telefon 02104/ 9480-6450, in Verbindung zu setzen.

