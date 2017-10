Das Geld aus dem NRW-Programm „Gute Schule 2020“ gibt die Stadt für zahlreiche Wartungsarbeiten aus.

Erkrath. „Über 500 000 Euro wurden und werden noch in 2017 in die Zukunftsfähigkeit unserer Schulen investiert. Die Sanierung der teils maroden Gebäude ist dringend geboten. Zudem ist vorgesehen, dass die Schulen mit neuer Hard- und Software ausgestattet werden und der W-LAN-Ausbau vorangetrieben wird“, sagt Bürgermeister Christoph Schultz. Folgende Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden:

GGS Millrath

In der GGS Millrath werden in den Herbstferien alle Klassenräume mit neuen Bodenbelägen ausgestattet. Zudem wird der Pavillon saniert, die Wasserschäden werden behoben und die Bodenbelege komplett erneuert. Da diese Sanierungsmaßnahme nicht im laufenden Schulbetrieb möglich ist, wird die Maßnahme voraussichtlich im Frühjahr 2018 durchgeführt.

GGS Regenbogenschule

Im Teilstandort Unterfeldhaus der GGS Regenbogenschule werden in den Herbstferien die Maler aktiv. Zudem werden die Toilettenanlagen komplett saniert und eine behindertengerechte Toilette wird eingebaut. Da für diese Umbauarbeiten Eingriffe in die Bausubstanz nötig sind, wird 2018 saniert. Neue Computer und moderne Beamer wurden auch neu angeschafft.

Kempen

Auch im Teilstandort Kempen stehen Malerarbeiten an.

Realschule Erkrath

In der Realschule Erkrath an der Karlstraße sind bereits zwei Klassenräume mit neuen Böden ausgestattet worden, es wurden zudem Brandschutztüren eingebaut und auch der Physikraum wurde saniert. Die weiteren Klassenräume bekommen nun einen neuen Bodenbelag. Die Treppengeländer wurden erhöht.

Sporthalle Realschule

In der Sporthalle der Realschule Hochdahl werden die Wasserenthärtungsanlage und Trinkwassererwärmungsanlage erneuert. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Oktober erfolgen.

Gymnasium Hochdahl

Im Gymnasium Hochdahl werden noch in diesem Jahr das Sekretariat und die Verwaltung modernisiert. Um eine zeitgemäße und fachgerechte Lagerung der Musikinstrumente zu gewährleisten, wird ein neues Lager hergerichtet. Vorbereitende Baumaßnahmen sind bereits getroffen worden.

Sporthalle Gymnasium

In der Sporthalle des Gymnasiums Erkrath werden die Duschen saniert und die angrenzenden Umkleiden gestrichen und Türen ausgetauscht. Diese Maßnahme soll noch 2017 durchgeführt werden.

Fuhlrott-Hauptschule

In der Carl-Fuhlrott-Hauptschule wurde bereits 2013 die Netzwerkstruktur ertüchtigt. In diesem Jahr werden noch die Vernetzungsarbeiten im Südtrakt stattfinden sowie die IT-Ausstattung mit Beamer, Notebooks und Dokumentenkamera. Zudem ermöglichen die Stadtwerke Erkrath eine Breitbandanbindung des gesamten Hochdahler Schulzentrums. Insgesamt werden dort 84 000 Euro in die Schulinfrastruktur investiert.

Sechseckschule

Abgeschlossen sind die Lieferung von Digitaltafeln, Mini-PCs und Notebooks an die Grundschule Sechseckschule. Im Schulgebäude und in der Turnhalle wurden die Heizungsverteilung und Heizungsregelung erneuert.

Realschule und Gymnasium Hochdahl

In der Realschule und im Gymnasium Hochdahl wurden für Brandschutzmaßnahmen die Unterdecken der Vordächer erneuert. In der Realschule wurde der Verlauf der Fluchtwege umgelegt und die Decke im Erdgeschoss erneuert. Dort gab es auch Elektroarbeiten, unter anderem für eine neue Beleuchtung sowie Erweiterung der Brandmeldeanlage.

Förderzentrum Mitte

Im Förderzentrum Mittewurde die Heizungsverteilung saniert. Die Arbeiten sind abgeschlossen.