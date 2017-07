Velbert. Nach der Vergewaltigung einer Seniorin in Velbert sitzt ein 21-Jähriger seit Freitagmittag in Untersuchungshaft. Das teilt die Polizei mit. Er stehe "im dringenden Tatverdacht", am 19. Juli eine 68-Jährige in ihrer eigenen Wohnung überfallen und brutal missbraucht zu haben.

Der 21-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend selbst gestellt - wohl weil der Druck der öffentlichen Fahndung zu groß wurde.

Die erste Fahndung direkt nach der Tat mit detaillierter Personenbeschreibung hatte zwar zu vielen Hinweisen geführt, jedoch keinen konkreten Tatverdacht ergeben. Die Polizei wertete daraufhin Videos einer Überwachungskamera in Tatortnähe aus und veröffentlichte am Donnerstag Bilder des mutmaßlichen Täters. Das wurde dem jungen Mann offenbar zu viel. red

Anzeige