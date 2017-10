Am Dienstag ist es in der Nähe des Ostbahnhofs in Ratingen zu einem Raubüberfall gekommen. Dabei ist ein 33-Jähriger verletzt worden.

Ratingen. Am Dienstag ist es in der Nähe des Ostbahnhofs in Ratingen zu einem Raubüberfall gekommen. Dabei ist ein 33-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist es gegen 6.40 Uhr zu dem Überfall gekommen. Das Opfer suchte nach dem Vorfall zunächst ein Hotel in Bahnhofsnähe auf. Der Mann aus Heiligenhaus war offenbar kurz zuvor von drei Männern angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden. Gestohlen wurde dem 33-Jährigen seine Geldbörse und sein Handy. Die Täter konnte er jedoch nicht beschreiben. red

Eventuelle Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Ratingen zu melden. Tel.: 02102/9981 - 6210.