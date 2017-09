Sie gilt als die „kleine Internationale Automobilausstellung“ – und feiert in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag: Die Hildener Autoschau, die am Samstag, 16. September, und am Sonntag, 17. September, wieder in der Hildener Innenstadt veranstaltet wird.

Und was vor einem Vierteljahrhundert als kleine Präsentation mit acht Ausstellern begann, hat sich über die vergangenen 25 Jahre zu einem wichtigen Publikumsmagneten in Hilden entwickelt. Kein Wunder: „Nirgendwo in der Region hat man die Möglichkeit, so viele verschiedene Fabrikate und Modelle im Vergleich zu begutachten“, sagt Ralf Gierten, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Hildener Autohäuser (IGHA). In diesem Jahr nehmen insgesamt 21 Aussteller aus Hilden und dem Umland teil und präsentieren sich und ihre Neuheiten dem interessierten Publikum.

Neben den Hinguckern auf Rädern wird es auch wieder ein buntes Rahmenprogramm geben. Musikalisch bringt die Musikschule Hilden viel Abwechslung mit, beim Verkaufssonntag lockt der Einzelhandel zwischen 13 und 18 Uhr mit attraktiven Angeboten und tollen Aktionen. Abgerundet wird das Wochenende durch ein umfassendes gastronomisches Angebot.

