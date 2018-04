Krefeld. Weil drei Jugendliche auf der Sprödentalkirmes mit Reizstoff um sich gesprüht hatten, wurden insgesamt zwölf Krefelder verletzt. Fünf Personen mussten ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei hatten die drei Jugendlichen am Sonntagabend gegen 20 Uhr an einem Fahrgeschäft auf der Kirmes mit einer Reizstoffspraydose in die Luft gesprüht. Im Bereich des Autoscooters solle daraufhin mehrere Personen über plötzliche Atembeschwerden und gereizte Augen geklagt haben.

Insgesamt zwölf junge Krefelder wurden durch das Reizgas verletzt. Fünf Jugendliche mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Eine sofortige Fahndung nach dem Vorfall auf dem Kirmesgelände verlief erfolglos. Ein Jugendlicher, der für die Tat verantwortlich sein soll, konnte von den Beamten identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an. red