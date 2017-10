Für das Institut der deutschen Wirtschaft plant Krefeld mit dem überwiegenden Bau von Einfamilienhäusern am Bedarf vorbei.

In Krefeld fehlt Wohnraum. Laut Verwaltung werden 6500 Wohnungen bis zum Jahr 2020 benötigt. 24 Nachverdichtungsvorhaben und sechs Siedlungserweiterungen werden deshalb von der Bauverwaltung aktuell vorgeschlagen. Unter anderem auch das Neubaugebiet Fischeln-Südwest. In drei Bauabschnitten sollen dort 517 Wohnungen entstehen. Mehr als zwei Drittel davon sind als Einfamilien- und Doppelhaushälften geplant. „Während in Krefeld der Bedarf an Fünf-Raum-Wohnungen zu 206 Prozent längst gedeckt ist, ist er bei den Zwei-Raum-Wohnungen gerade mal zu sechs Prozent gedeckt“, merkt Daniel John an.

Besonders gravierend sei der Mangel an kleinen Wohnungen

Der baupolitische Sprecher der Grünen macht mit dieser Anmerkung auf die aktuelle Baubedarfsanalyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln aufmerksam. „Vielerorts wird am Bedarf vorbei gebaut“, sagt Dr. Philipp Deschermeier. Er und weitere Mitarbeiter des Instituts haben mithilfe des IW-Baubedarfsmodells berechnet, dass im Zeitraum 2011 bis 2015 allein in den sieben größten Städten in Deutschland nur 32 Prozent der benötigten Wohnungen auch gebaut worden sind. „Besonders gravierend ist der Mangel an kleinen Wohnungen, von den benötigten Zweiraumwohnungen wurde nur ein Fünftel gebaut“, lautet das Fazit des Instituts.

Allein in Krefeld ist in diesem Zeitraum laut Deschermeier doppelt so viel an neuen Fünf-Raum-Wohnungen gebaut worden, wie laut Bedarf benötigt werde (214 Prozent). Ein-Raum-Wohnungen (Minus 130 Prozent), Zwei-Raum-Wohnungen (gerade mal zu sechs Prozent ist hier der Baubedarf gedeckt) wie auch Vier-Raum-Wohnungen (Minus 42 Prozent) seien hingegen viel zu wenig oder gar nicht gebaut worden. Eine Bestandsanalyse, die Daniel John und die Grünen bestärkt.

„Ich sehe es als eine kritische Entwicklung an, weitere große Wohneinheiten auf der Grünen Wiese zu entwerfen“, sagt John mit Blick auf die zunehmende Flächenversiegelung. Im Hinblick auf eine immer älter werdende Bevölkerung und die demografische Entwicklung in Krefeld hält er es für sinnvoller, innerhalb von bestehender Bebauung alte Wohnungen zu sanieren, noch vorhandene Baulücken zu schließen und Grundstücke mit eingeschossigen Gebäuden vor allem in der Innenstadt aufzustocken. „In der Analyse sind wir uns mit Haus und Grund Krefeld sehr einig“, erklärt John.

Sowohl Geschäftsführer Michael Heß wie auch die Grünen zweifeln den von der Verwaltung benannten Wohnungsneubedarf bis 2020 für Krefeld an. Die Stadt sieht innerhalb von Krefeld einen steigenden Bedarf von 3000 Wohnungen, durch den „Überschwapp-Effekt“ von Düsseldorf in die Region weitere 2100 Wohnungen und durch den Zuzug von Geflüchteten mit Bleibeperspektive zusätzlich noch den Bedarf an weiteren 1400 Wohnungen. Insgesamt 6500 Einheiten.