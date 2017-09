Krefeld. Am Montag gegen 14.05 Uhr hat es an der Kreuzung Meyeshofstraße/Oberbenrader Straße erneut einen heftigen Zusammenstoß gegeben. Der 53-jährige Fahrer eines Transporters kollidierte mit dem Pkw eines 60-jährigen Mannes. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Autos schwer, ein neunjähriges Kind, das als Beifahrer in dem Transporter saß, wurde leicht verletzt. Rettungswagen brachten die beiden in ein Krankenhaus. Das Kind wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen, der Golf-Fahrer verblieb stationär. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Erst vor rund fünf Wochen war ein 62-jähriger Radfahrer an der gleichen Stelle von einem Lkw überrollt worden. Die Politik forderte daraufhin, die Planungen zum Bau eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich zu beschleunigen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Heidi Matthias plädierte für einen Bau „am besten schon im Frühjahr 2018“ und erklärte: „Der Planungsauftrag ist ja zum Glück schon vergeben.“

Von der Polizei wurden in diesem Jahr in dem Kreuzungsbereich zwei Unfälle erfasst. Im Vorjahr waren es fünf. Nicht eingerechnet sind Zusammenstöße mit lediglich geringem Sachschaden. hoss