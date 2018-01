Krefeld. Am Montag sind zwei Krefelderinnen Opfer von sexueller Belästigung geworden. Die Krefelder Polizei geht nach aktuellem Stand der Ermittlungen von zwei verschiedenen Tätern aus.

Der erste Fall spielte sich am Westwall ab. Nach Angaben der Polizei griff ein Mann dort um 6:15 Uhr eine 42 Jahre alte Krefelderin an der Eingangstür zu ihrer Arbeitsstelle an. "Der Mann packte die Frau von hinten an den Schultern und versuchte, sie zu Boden zu reißen", heißt es im Polizeibericht. Außerdem soll er der Frau gedroht haben, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Da die Krefelderin sich heftig wehrte, konnte sie sich von dem Mann losreißen und ins Haus flüchten.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann von schlanker Statur handeln. Er war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte einen dunklen Teint sowie dichte schwarze Haare mit Ponysträhnen. Der Mann hatte keinen Bart und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug eine schwarze Jacke mit runden Nieten. Möglicherweise ist er der Krefelderin schon auf ihrem Weg zur Arbeit gefolgt. Die 42-Jährige war mit dem Bus bis zur Haltestelle Dreikönigenstraße gefahren und von dort zu Fuß zu ihrer Arbeitsstelle gelaufen.

Glindholzstraße: 18-Jährige attackiert

In einem weiteren Fall hat ein Mann eine 18-Jährige Krefelderin auf ihrem Nachhauseweg verfolgt und ebenfalls belästigt. Wie die Polizei mitteilt, verließ die junge Frau um 9:35 Uhr die Straßenbahn der Linie 44 an der Haltestelle Glindholzstraße, um von hier aus zu Fuß nach Hause zu laufen.

Mit ihr stieg ein Mann aus. "Plötzlich packte er die Krefelderin am Arm und berührte sie in schamverletzender Weise", so die Polizei. Die Frau wehrte sich und konnte sich von dem Angreifer losreißen und weglaufen. Der Täter verfolgte die 18-Jährige allerdings. Erst als die Frau mit ihrem Handy nach Hilfe rief, flüchtete er in einen nahegelegenen Park.

Die Polizei wertet nun Videoaufnahmen aus der Straßenbahn aus. Der Tatverdächtige ist laut der Polizei etwa 1,70 Meter groß, 27 bis 28 Jahre alt und hat schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Er trug eine blaue, schmutzige Jacke, eine blaue Jogginghose sowie weiße Turnschuhe. Sein äußeres Erscheinungsbild wird als ungepflegt beschrieben. Der Mann sprach deutsch mit Akzent.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.