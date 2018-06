Die Täter nähern sich jeweils auf Fahrrädern den Frauen und begrapschen sie. Die Polizei sucht nach potenziellen Zeugen.

Krefeld. Mit dem Fahrrad genähert, begrapscht, geflüchtet: Nach diesem Prinzip haben sich am Samstag gleich zwei Vorfälle in der Krefelder Innenstadt ereignet, in denen die Polizei nun ermittelt und potenzielle Zeugen um Hilfe bittet.

Zunächst belästigte am Samstagmorgen gegen 6.50 Uhr ein Mann eine Frau an der St.-Anton-Straße sexuell. Nach Polizeiangaben näherte sich der Täter der 34-Jährigen von hinten mit einem Rad. In Höhe des Rathauses berührte er sie dann in „schamverletzender Weise“, teilt die Polizei. Darauf fuhr der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Rathaus weg.

Die 34-Jährige beschreibt den Täter wie folgt: Er soll etwa 30-35 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank sein. Er habe blonde Haare und einen blonden Bart. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe ein rotes T-Shirt unter einer Jacke getragen. Außerdem habe er ein dunkles Basecap, eine schwarze Brille und einen Rucksack mit weißen Streifen getragen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein altes Damenrad.

Morgens St. Anton-Straße, abends Moerser Straße

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich dann später am Samstagabend gegen 21 Uhr: Drei Männer belästigten eine Frau auf der Moerser Straße und begrapschten sie. Die Männer hielten sich nach Polizeiangaben auf dem Gelände einer Tankstelle auf, als sie die 20-Jährige bemerkten. Sie stellten der Frau auf zwei Fahrrädern nach. Dabei soll einer der Männer der Frau im Vorbeifahren an den Po gefasst haben, erklärt die Polizei. Danach entfernten sich die Männer lachend in Richtung Innenstadt. Der Grapscher soll etwa 22 bis 25 Jahre alt und etwa 1,65 Meter bis 1,80 Meter groß sein. Er trägt einen blonden Vollbart und hat mittellanges blondes Haar.

Laut Zeugenbeschreibung hat er eine auffällig große Nase und trägt eine Brille. Während der Tatzeit hat er ein khakifarbenes T-Shirt und eine knielangen graue oder khakifarbene Hose an. Ein weiterer Beteiligter soll etwa 20 bis 23 Jahre alt sein. Er ist etwa 1,80 Meter bis zwei Meter groß und schlank. Er hat kurzes blondes Haar. Während der Tat soll er ein weißes T-Shirt und ebenfalls eine knielange graue oder khakifarbene Hose anhaben.

In beiden Fällen bittet die Polizei Krefeld die Öffentlichkeit um Hilfe. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 6340 entgegen, alternativ auch per E-Mail an: hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.