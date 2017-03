Krefeld. Bei Einbrüchen in Bockum und der Innenstadt erbeuteten unbekannte Täter Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte. In beiden Fällen flüchteten sie unerkannt. Zwischen Sonntag und Donnerstag gelangten Einbrecher auf den Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss an der Gustav-Wilhelm-Straße. Sie drückten die Balkontür auf, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 22 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür einer Dachgeschosswohnung an der Nordstraße auf. Sie stahlen u. a. einen Laptop, ein Handy und eine Kamera.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.