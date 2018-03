Krefeld. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Samstagmorgen zwei Diebe festnehmen. Die Männer hatten einen Schlafenden in der Straßenbahnlinie U76 am Ostwall bestohlen.

Nach Angaben der Beamten fuhren zwei Freunde (19 und 20 Jahre alt) gegen 5.25 Uhr mit der U76 von Düsseldorf Richtung Krefeld. Beide waren in der Bahn eingeschlafen. Der 19-Jährige wurde schließlich auf zwei andere junge Männer aufmerksam, die darüber sprachen sie zu bestehlen.

Daraufhin setzten sich die Tatverdächtigen neben einen weiteren Schlafenden (37), durchsuchten seine Sachen und nahmen das Smartphone aus der Jackentasche. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten kontrollierten schließlich mit Hilfe eines Diensthundes am Ostwall die Passagiere. Das Smartphone wurde unter dem Sitzt der Tatverdächtigen gefunden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Männer aus Nordafrika (21 und 24 Jahre alt), die der Polizei bereits bekannt sind. Ein Haftrichter ordnete am Sonntag Untersuchungshaft für die zwei Diebe an. red