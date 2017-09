Krefeld. Am Donnerstag um 15:18 Uhr wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr zu einem Wohnungsbrand an der Ritterstraße gerufen. Hier waren zwei Nachbarn durch lautes Piepsen in der Erdgeschoßwohnung aufmerksam geworden. Als Sie den Brand bemerkten schlugen die Nachbarn eine Fensterscheibe zur Wohnung ein und löschten das Feuer. So retteten sie dem bettlägerigen Bewohner vermutlich das Leben, da dieser sich nicht alleine aus der Wohnung in Sicherheit bringen konnte. Der Bewohner wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die Wachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 36 Kräften.

Schlafender Bewohner gerettet

Kaum zurück auf der Wache, wurde die Feuerwehr um 16:17 Uhr erneut zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. Auf der Gladbacher Straße hatte ein aufmerksamer Nachbar das laute Piepsen des Melders bemerkt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass auf einem Herd Essen angebrannt war. Die Einsatzkräfte öffneten gewaltsam die Wohnungstür und fanden in der verrauchten Wohnung einen schlafenden Bewohner. Sie brachten den Mann ins Freie und übergaben ihm dem Rettungsdienst. Danach wurde der Topf abgelöscht und die Wohnung gelüftet. Zu dieser Einsatzstelle rückte der Löschzug der Feuerwache 1 sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 21 Kräften aus.