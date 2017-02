Krefeld. Am Sonntagmorgen haben zwei Männer einen Autofahrer auf der Blumentalstraße geschlagen, nachdem dieser seinen Wagen verlassen hatte. Ein Täter flüchtete, konnte aber von der Polizei gefasst werden.

Um 2.35 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Blumentalstraße. An einer Fußgängerfurt in Höhe des Wilmendyk musste er halten, weil zwei Männer die Straße überquerten. Die beiden 27- und 28-jährigen Krefelder beleidigten den Autofahrer und schlugen gegen dessen Wagen. Der 23-Jährige wollte die Männer zur Rede stellen und stieg aus seinem Auto aus. Daraufhin nahm ihn einer der beiden in den Schwitzkasten, während der andere Mann auf ihn einschlug.

Die beiden Männer verletzten den Autofahrer, er musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Dem Autofahrer gelang es, sich zu wehren und die Polizei zu verständigen. Einer der Täter flüchtete zu Fuß, konnte jedoch noch im Nahbereich von den Beamten gestellt werden. Die beiden alkoholisierten Männer wurden zur Blutprobenentnahme zunächst mit zur Wache genommen. Weil einer der beiden Täter die Wache trotz mehrfacher Aufforderung nicht mehr verlassen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. Die beiden Schläger erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.