84-jährige Fahrerin steht unter Schock. Polizei sucht Zeugen.

Eine Seniorin ist gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall auf der Schönwasserstraße schwer verletzt worden. Gegen 12.35 Uhr bog eine 84-jährige Autofahrerin von dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes nach links auf die Schönwasserstraße ab und übersah dabei offenbar eine Fußgängerin. Die 89-jährige Frau prallte mit dem Auto zusammen, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Bis zum Eintreffen des Rettungswagens leisteten mehrere Passanten den Frauen Erste Hilfe. Die 89-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Polizei Krefeld sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Mit sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 634 0 oder per E-Mail an

hinweise.krefeld@polizei.nrw.de