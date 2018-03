Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 83-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Krefeld. Der 83-Jährige wollte am Dienstag gegen 12.20 Uhr die Hafenstraße überqueren, als ein 75-jähriger Autofahrer von der Tilsiter Straße in diese einbog. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. red