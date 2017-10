Hüls/Inrath. Ein ökumenisches Kirchenmusikfest mit unterschiedlichen Veranstaltungen zum Zuhören und Mitmachen findet heute und morgen statt. Die Eröffnung bildet ein ökumenischer Gottesdienst mit den Kirchenchören aus St. Anna und der Pauluskirche am Samstag um 18 Uhr in Thomas Morus. Der Sonntag beginnt mit einer Familienmesse um 10 Uhr in St. Cyriakus zum Thema „Sei eine Note in Gottes Melodie“. Hier werden die Kinderchöre aus St. Anna und St. Cyriakus zu hören sein. Die Messe um 11.30 Uhr in St. Anna gestaltet der neue Chor Rejoice mit englischer Chormusik. Passend zum Reformationsjahr wird um 15 Uhr in St. Cyriakus ein Orgelkonzert für Menschen ab acht Jahren von Christiane Michel Ostertun geboten. Die Abschlussveranstaltungen des Musikfestes fangen in der Kreuzkirche in Hüls um 17 Uhr an.