Krefeld. Am Krefelder Hauptbahnhof war der Zugverkehr am Dienstagmorgen wegen einer technischen Störung an einem Zug von Krefeld Hbf in Richtung Viersen stark beeinträchtigt. Bei den Regionalzügen RE42 und RB 33 kam es zu starken Verspätungen. Die Reisenden werden von der Deutschen Bahn auf den Nahverkehr (U-Bahnen und S-Bahnen) verwiesen. Mittlerweile ist die Störung an dem Zug behoben, der Zugverkehr läuft wieder langsam an.