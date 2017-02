Krefeld. Am Donnerstagmorgen hatte ein Mann am Hauptbahnhof gleich doppeltes Pech. Erst hatte er einen Unfall, dann fanden Polizeibeamte Drogen in seinem Rucksack.



Gegen 8:50 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Audi auf dem Ostwall in Richtung Kölner Straße. Etwa in Höhe der Bus- und Bahnhaltestelle gegenüber des Hansazentrums stieß der Fahrer mit einem Fußgänger zusammen, der am Hauptbahnhof bei Rotlicht den Fußgängerüberweg überquerte. Der 39-jährige Mann aus Mönchengladbach wurde bei dem Unfall verletzt und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Während der Verkehrsunfallaufnahme fanden die Beamten im Rucksack des 39-Jährigen Drogen. Diese wurden sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.