Weihnachtsmarkt in Uerdingen wird gut angenommen. Am Sonntag ist auch Sinter Klaas vor Ort.

Uerdingen. An einem kleinen Holzhaus können die Besucher hören, wie die Nähmaschine aus dem Jahr 1880 schnurrt. Bianca Schlappa vom Nähmaschinenmuseum betätigt sie und fertigt Nadel- und Nacken-Kissen. Nebenan duftet der weiße Glühwein von de Cassan und in einer weiteren Bude hat der Förderverein der Kita St. Nikolaus „Schneemannsuppe“ für die Kinder vorbereitet. Das ist Kakao mit Marshmallows. Gestern, am Eröffnungstag, war der „Weihnachtsmarkt der Begegnungen“ auf dem historischen Marktplatz schon früh gut besucht. Martina Andre aus Rumeln-Kaldenhausen arbeitet seit dem 1. Juli in Uerdingen. „Was ist in dieser kurzen Zeit hier schon alles passiert ist?“, freut sie sich. „Die Händler machen viel los. Das ist prima in diesem schönen Städtchen. Erst gab es das Herbstfest, jetzt den Weihnachtsmarkt und Sonntag kommt der Nikolaus.“ Sie verbringt die Mittagspause auf dem Markt bei einer leckeren Krakauer. „Wir haben darauf geachtet, Uerdinger Betreibern ein Forum zu bieten“, berichtet Uwe Rutkowski, Vorsitzender des veranstaltenden Uerdinger Heimatbundes. Über einen Wermutstropfen muss der engagierte Mann jedoch sprechen: „Leider hat der Schausteller des Kinderkarussells einen Unfall gehabt, so dass er nicht kommen kann. Einen Ersatz gab es so schnell nicht.“

Im Zelt der Begegnungen gebe es dagegen auch viel Programm für die Kinder, erklärt der Vorsitzende. Schon gestern ist im Zelt viel los. Die Tische sind weiß gedeckt und liebevoll geschmückt mit Tannengrün und Kugeln. 60 Personen der Geldinstitute und des Einzelhandels trafen sich bereits mittags mit ihren Kunden zu Gulascheintopf mit Röggelchen. Rotkowsi: „Heute gibt es ab 12 Uhr Grünkohl und Samstag natürlich den Klassiker: Erbsensuppe.“

Neben den Geschäftsleuten stand gestern die Mannschaft des KFC zur Autogrammstunde parat. Zuvor las Hans Wilbertz auf Uerdingsch Platt. Abends freuten sich die Erwachsenen auf die Düsseldorfer Kultband „Fischgesichter“. Auch heute geht es im großen Zelt hoch her: Ab 14 Uhr wird mit den Kindern gebastelt. Ab 18 Uhr folgt eine Krimilesung mit Live-Musik. Morgen dürfen die Kinder ab 14 Uhr Lebkuchenherzen bemalen. „In unserem Zelt der Begegnungen ist der Eintritt frei“, so Rutkowski. Am Sonntag geht der Weihnachts- in den Nikolausmarkt über. Dann kommt auch Sinter Klaas mit seinen Zwarten Pieten.