Stand Juli kriegen 94 junge Menschen keine Stelle in Krefeld. Trotzdem haben Suchende noch Chancen.

Krefeld. In Krefeld gibt es zu wenig Ausbildungsstellen. Seit Oktober 2016 sind der Agentur für Arbeit 1331 Ausbildungsstellen gemeldet worden. Im gleichen Zeitraum haben sich 1929 Bewerber bei der Berufsberatung gemeldet. „Das sind 118 Stellen weniger als im letzten Jahr. Auf einen Bewerber kommen rein rechnerisch 0,69 Stellen“, sagt Sabine Hanzen-Paprotta, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit. Stand Juli suchen noch 615 junge Menschen einen Ausbildungsplatz in Krefeld. Demgegenüber stehen 521 offene Stellen.

Bis in den Herbst können noch Stellen vermittelt werden

Was bedeutet das für die Jugendlichen, die bis jetzt noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben? Sie sollten auf gar keinen Fall den Kopf hängenlassen, ist die Devise der Agentur für Arbeit. „Bis in den Herbst hinein können wir noch vermitteln“, sagt Hanzen-Paprotta. Der Ausbildungsmarkt sei in Bewegung. In den nächsten Monaten können immer noch kurzfristig Ausbildungsstellen frei werden. Wer in seiner Wunschausbildungsstelle bisher keine Stelle gefunden hat, sollte überlegen, ob es für ihn andere Berufsfelder geben könnte.

Der Bereich Chemie bietet noch viele Möglichkeiten

„Bewerber, die jetzt noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, sollten offen für alternative Ausbildungsberufe sein“, sagt Hanzen-Paprotta. Beispielsweise sei in Krefeld der Bereich Verkauf sehr beliebt. Hier kommen 93 unversorgte Bewerber auf 55 unbesetzte Stellen. Im Bereich Büro und Sekretariat kommen 42 unversorgte Bewerber auf 22 unbesetzte Ausbildungsstellen. Extrem ist die Schere beim Tischler-Beruf. Hier suchen noch 13 Bewerber, dabei gibt es nur noch drei Ausbildungsstellen. Dagegen gebe es Besetzungsprobleme in Ausbildungsberufen im Bereich Chemie (15 unversorgte Bewerber, 57 unbesetzte Ausbildungsstellen), in der Gastronomie (fünf unversorgte Bewerber, neun unbesetzte Ausbildungsstellen) und im Bereich Fahrzeugführung im Straßenverkehr (vier unversorgte Bewerber, 14 unbesetzte Ausbildungsstellen).

„Es lohnt sich, auch Bewerbern eine Chance zu geben, die vielleicht nicht die besten Noten mitbringen.“

Sabine Hanzen-Paprotta, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit

Das sieht Petra Pigerl-Radtke, bei der Industrie- und Handelskammer zuständig für den Bereich Aus- und Weiterbildung, ähnlich. „Die Bewerber müssen sich flexibel zeigen und die Unternehmen müssen sich attraktiver machen“, bringt sie es auf den Punkt. Bewerber, die bisher keine Ausbildung an ihrem Wunschstandort gefunden haben, sollten ihren „Bewerbungs-Radius“ erweitern.