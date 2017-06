Die Rezepte und Ideen der Krefelderin Beate Gabriel begeistern bei You Tube eine rasch wachsende Anzahl von Koch- und Backfans.

Krefeld. Zu Gast in Beas Küche. Das sind täglich tausende Besucher, nicht persönlich, aber via Internet. Beate Gabriel kocht und backt mit Leidenschaft auf ihrem You Tube-Kanal „Beas Rezepte und Idee“. Über 15 400 Zuschauer haben sie innerhalb von nur wenigen Monaten abonniert. In Videoclips von jeweils 10 bis 20 Minuten bereitet sie in ihrer eigenen Küche Rezepte zu, die jeder nach der Anleitung selber nachkochen oder backen kann. Und wer Fragen dazu hat, chattet mit ihr zeitnah entweder auf You Tube oder Facebook. „Ich versuche jeden Kommentar zu beantworten“, sagt Bea. Sie duzt ihre Zuschauer und die duzen sie. „Das schafft Bindung.“

Die eigene Küche wird zum Koch- und Filmstudio

Schon vor ihrer Haustür in Hüls duftet es an diesem Nachmittag verführerisch nach süßen Backwaren. „Wir haben heute schon zwei Videos gedreht“, sagt ihr Mann Thomas Gabriel zur Begrüßung. Er ist ihr Kameramann und größter Fan. Sie bereitet nichts zu, was nicht lecker sei und bei ihnen selber auf den Tisch komme. An diesem heißen Tag ist es ein bunter fruchtiger Reissalat – und süße Apfelmus-Törtchen.

Der Charme dieses Kochkanals liegt an der Authentizität. Beate Gabriel kocht in ihrer eigenen Küche, vor dem Fenster kommen während des Drehs Fußgänger und Autos vorbei. Während bei Kochsendungen im Fernsehen alles Kulisse ist, ist hier alles echt. Nur die beiden Studioleuchten gegenüber der Küchenzeile gehören normalerweise nicht in einen Privathaushalt.

„So wie andere miteinander tanzen gehen, ist das unser gemeinsames Hobby“, sagt ihr Mann. Sie selber arbeitet halbtags am Vormittag. Ab mittags wird dann häufig gedreht. „Wir versuchen, zwei bis vier Videos pro Woche zu machen.“ Zum einen macht es ihnen und ihrer Fangemeinde Spaß, zum anderen wollen sie damit „auch etwas Geld verdienen“. Dennoch gibt es keine sogenannte gekaufte Produktplatzierung. Nur was im Familienalltag sich beweist, kommt vor die Kamera.

Genau das gefällt den Zuschauern. Bea spricht sie direkt an, ohne gebetsmühlenhafte Begrüßungsfloskeln, steigt sie direkt ins Thema ein: „Ihr hattet ja auch Lust auf leckere Salate und deswegen gibt es bei mir heute einen bunten fruchtigen Reissalat.“ Schrittweise zeigt sie, wie er gelingt ebenso wie die Zubereitung der Apfelmus-Törtchen. Professionelles Sprachtraining oder Schauspielunterricht braucht sie nicht. „Nur die ,ähhss’ und das ,so’ habe ich mir im Laufe der Zeit abgewöhnt.“ Und es mache auch nichts, wenn mal etwas nicht direkt zur Hand sei. Ihre Videos sind nicht geschnitten. So bekommt der Zuschauer mit, wie sie sich kurz fragend nach einem Löffel umschaut, wie beiläufig sagt, „den habe ich vergessen“, kurz aus dem Bild entschwindet und mit dem Löffel in der Hand dann umrührt. Ihre Rezepte sind beliebt. Ihr erstes Buch „... ein Eis geht immer!“, das sie vor einem halben Jahr selber herausgebracht hat, ist ein Erfolg. Ihr neuester Eis-Burger mit selbst gemachten Brioche Burger Buns, Schokoladeneis und Karamell hat das Format, der Eistrend des Jahres zu werden. Inzwischen arbeitet die Krefelderin gemeinsam mit ihrem Mann an einem weiteren Rezeptbuch.

Und sie erfüllen sich einen Traum: eine neue, größere Küche mit Esstisch. Die entsteht demnächst im hinteren Teil des Hauses. Zur Freude von Familie, Nachbarn und Freunden, die alle gerne die zubereiteten Rezepte kosten dürfen.