Der Star steht beim Vortrag morgen im Mittelpunkt.

Bockum. In der Vortragsreihe Artenschutz im Zoo Krefeld, Uerdinger Straße 377, stellt morgen um 19 Uhr Udo Beine vom NABU Krefeld-Viersen den „Star als urbanen Gesangskünstler und Vogel des Jahres 2018“ vor. Er gibt außergewöhnliche Einblicke in den Alltag des Stars im Großstadtdschungel, verrät, warum man ihn immer seltener zu Gesicht bekommt und was jeder tun kann, um einen geeigneten Lebensraum für den Star in seiner Nachbarschaft mitzugestalten. Der Eintritt ist frei, Treffpunkt an der Zookasse.

Ein Starentrupp kann 200 000 Individuen umfassen. Wenn man die großen Schwärme auf einem Acker beisammen sitzend nach Insekten picken sieht, würde man nicht vermuten, dass die Bestände des Stars in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind. Trotz seiner Anpassungsfähigkeit, im urbanen Lebensraum statt natürlicher Baumhöhlen auch diverse Hohlräume an Gebäuden zum Nestbau zu nutzen, setzt ihm sein schwindender Lebensraum zu. Immer seltener stellen heutige Kulturlandschaften und Städte ausreichend Nahrung und Nistmöglichkeiten zur Verfügung. Damit ist ein stiller Rückgang des eigentlich so auffälligen, gesangsfreudigen und weltweit verbreiteten Gesellen zu verzeichnen.