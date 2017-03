Zoll kontrolliert Dönerläden und Kioskbetreiber

Krefeld. Mit mehreren Mitarbeitern haben Beamte des Hauptzollamtes in Krefeld am Wochenende in der Innenstadt routinemäßige Kontrollen durchgeführt. Überprüft wurden nach Angaben eines Zoll-Sprechers insgesamt acht Dönerbuden und Kioske sowie weitere Taxistände im Bereich des Hauptbahnhofes. Unter anderem wurde die Einhaltung des Mindestlohns kontrolliert, so der Sprecher. Festnahmen gab es keine. Derzeit würden die Ergebnisse der Kontrollen noch ausgewertet. hoss