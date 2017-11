Die Spielhallen-Reform bringt auch Vermieter in Krefeld in Schwierigkeiten. Die Stadt ist immer noch ohne Plan wie es weitergehen soll.

Krefeld. Keine Idee, kein Plan, dabei tritt in knapp zehn Tagen der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft. Und der fordert die Verwaltung bekanntlich auf, neue Abstandsregelungen für den Spielerschutz durchzusetzen. 350 Meter Minimum zwischen den Spielhallen mit maximal zwölf Geräten pro Standort. Weil es bei der rein rechnerisch erforderlichen Reduzierung der Daddelbuden von 63 auf nur neun noch kein rechtssicheres Verfahren gibt, steht die Verwaltung vor einer Klagewelle. An den Standorten hängen Arbeitsplätze, Existenzen und vertragliche Bindungen. Branchenprimus Gauselmann hat angekündigt, um jede einzelne Halle zu kämpfen. Und jetzt tritt die Interessenvertretung der Hausbesitzer auf den Plan. Haus und Grund-Geschäftsführer Michael Heß warnt vor einem noch viel größeren Dilemma.

Herr Heß, wie viele Vermieter von Spielhallen-Ladenlokalen sind Haus und Grund-Kunden in Krefeld?

Michael Heß: Wir haben keine genauen Zahlen. Wir schätzen jedoch aufgrund der vielfachen Rückmeldung zu diesem Thema, dass ein Drittel der betroffenen Ladenlokal-Vermieter Mitglied unseres Verbandes sind.

Ist dieses Thema nicht bundesweit von Bedeutung. Wie geht der Verband damit um?

Heß: Das Thema, dass perspektivisch etwa 20 Prozent weniger Flächen für den stationären Einzelhandel in Innenstädten benötigt werden, ist, da in vielen Fällen unsere Verbandsmitglieder betroffen sind, ein großes Thema in unserem Verband bundesweit. Ein Teilaspekt, der nun noch hinzutritt, ist das Thema der Spielhallen. Die Belebung von Innenstädten wurde bis dato nicht ausreichend berücksichtigt. Darüber hinaus stellt sich grundsätzlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit der gesetzlichen Regelung, die nun Ursache für die beabsichtigte Schließung von Spielhallen ist. Haus und Grund Deutschland versucht gerade unter Einbezug des Feedbacks der lokalen Vereine verschiedene Strategien zu entwickeln, um belebte Innenstädte im weiteren Sinne auch in Zukunft möglich zu machen.

Wie können Sie Ihren Kunden helfen, zu was würden Sie raten?

Heß: Bei Bestandsmietverhältnissen mit Spielhallenbetreibern kann nur abgewartet werden, ob und wenn ja wie die Stadt das Thema angeht. Klar ist auch, dass viele Vermieter sich zum einen überlegen werden, derzeit eine Neuvermietung an einen Spielhallenbetreiber vorzunehmen oder aber auch bestehende Mietverträge zu verlängern. Sofern eine Kündigungsmöglichkeit besteht und ein Ersatzmieter gefunden werden kann, ist es nachvollziehbar, dass ein Vermieter den Ersatzmieter vorziehen wird.