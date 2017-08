Krefeld. Zufallserfolg für die Krefelder Polizei: Am vergangenen Freitag bemerkten zwei Zivilfahnder an der Philadelphiastraße einen Mann, der mit seinem Hund in einem Hauseingang saß. Aufgrund der Ähnlichkeit mit einem gesuchten Dieb überprüften die Beamten den Mann - und landeten einen Volltreffer.

Laut dem Einsatzbericht fahndete die Polizei bereits seit einigen Wochen nach dem Mann, der von Juni bis Juli mindestens zehnmal an einer Tankstelle im Innenstadtbereich Öldosen gestohlen haben soll. Das Besondere: Der Dieb erschien stets in Begleitung seines schwarz-weiß gefleckten Hundes. Eine Überwachungskamera hatte den Mann mit seinem tierischen Begleiter bei den Tat gefilmt, so dass die Polizisten ein Gesicht zu Täter und Hund hatten.

Noch vor Ort nahmen die Beamten den 52-jährigen Krefelder vorläufig fest. red