Seit über einem Jahr läuft das Bebauungsplanverfahren für den Bereich Fette Henn/Hinter der Papenburg. Unzählige Diskussionsrunden hat es seitdem gegeben. Immer wieder weisen Anwohner und Fachleute auf die ökologischen Besonderheiten des Gebiets hin. Doch an der Seite der starken SPD in Hüls schieben die Grünen alle Bedenken beiseite. Innen- vor Außenverdichtung heißt das Credo. Die Kritik an der Partei, die das Grün im Namen trägt, ist enorm.

Irgendwann bekommt es auch die Ratsfraktion zu spüren. Eine Woche vor der Bundestagswahl der Umschwung. Die einen nennen es Wahlkampfgetöse, die anderen den Mut, eine Entscheidung zu revidieren. Alle haben das Ergebnis mitzutragen. Dabei gibt es gar keine neuen Erkenntnisse.

Anstatt auf die Ergebnisse der Gutachten zu warten, brechen die Grünen vorschnell die Mitarbeit an einem Plan ab, dem sie im Nachhinein wohl lieber niemals zugestimmt hätten.