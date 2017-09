Krefeld. Als eine 67-Jährige Krefelderin am Dienstag gegen 15:50 Uhr über den Bürgersteig der Straße Am Kapuzinerkloster ging, versuchte plötzlich ein Mann, ihr die Handtasche von der Schulter zu reißen. Im Gerangel um die Tasche stürzte die Frau und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Räuber flüchtete mit der Handtasche in Richtung Hülser Straße.

Eine Anwohnerin beobachtete von ihrem Fenster aus zufällig den Angriff auf die Frau. Die 42-jährige Krefelderin verständigte die Polizei und verfolgte den Handtaschenräuber. Außerdem machte sie noch einen weiteren Zeugen, der in seinem Auto am Kapuzinerkloster unterwegs war, auf den Dieb aufmerksam.

Geistesgegenwärtig nahm der 38-jährige Krefelder sofort die Verfolgung auf und stellte den Dieb im Hinterhof eines Schrebergartens. Hier konnte die Polizei den Tatverdächtigen, einen 33 Jahre alten Mann aus Neuss, vorübergehend in Gewahrsam nehmen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.