Krefeld. Ein engagierter Zeuge hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Einbrecher verfolgt und so dessen Festnahme ermöglicht. Das berichtet die Polizei am Sonntagmorgen.

Der Mann beobachtete wie der Täter in eine Eisdiele am Ostwall eingebrochen ist. Als der Einbrecher mit seiner Beute fliehen wollte, lief der Passant ihm hinter und informierte die Polizei.

Die Beamten konnten den 18-Jährigen auf Grund der Angaben des Zeugen wenig später auf der Gartenstraße festnehmen. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. red